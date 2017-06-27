Сеппи вышел во второй круг турнира в Анталье, где сыграет с Типсаревичем

Итальянский теннисист Андреас Сеппи вышел во второй круг турнира в Анталье, обыграв представителя Польши Камиля Майхшака (Q) со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Андреас 9 раз подал навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Анталье Сеппи поспорит с сербским теннисистом Янко Типсаревичем, который в двух партиях победил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (LL) со счётом 7:5, 6:3.