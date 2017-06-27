Клижан снялся по ходу матча с Илханом на турнире в Анталье

Словацкий теннисист Мартин Клижан (8) снялся по ходу матча с представителем Турции Марселем Ильханом (WC) в первом круге турнира в Анталье при счёте 6:6 (3:6) в первом сете. Теннисисты провели на корте 52 минуты.

За выход в четвертьфинал соревнований в Анталье хозяин кортов поспорит с представителем Германии Даниэлем Альтмайером (LL), который в трёх партиях одолел Виктора Эстрелья-Бургоса из Доминиканской Республики со счётом 7:5, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5). Поединок продолжался 2часа 52 минуты.

Турнир в Анталье завершится 1 июля.