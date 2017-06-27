Возняцки снялась обнажённой для американского спортивного журнала

Шестая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки приняла участие в проекте ESPN The Body Issue, в рамках которого звёзды спорта снимаются обнажёнными или почти обнажёнными. Такие снимки, размещаемые на обложке американского журнала, призваны мотивировать людей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Журнал с фотографиями спортивных знаменитостей поступит в продажу 7 июля.

«Горжусь и восхищаюсь этой фотографией», — написала Возняцки на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию вы можете в «инстаграме».