Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Возняцки снялась обнажённой для американского спортивного журнала

27 июня 2017, вторник. 18:22. Теннис

Шестая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки приняла участие в проекте ESPN The Body Issue, в рамках которого звёзды спорта снимаются обнажёнными или почти обнажёнными. Такие снимки, размещаемые на обложке американского журнала, призваны мотивировать людей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Журнал с фотографиями спортивных знаменитостей поступит в продажу 7 июля.

«Горжусь и восхищаюсь этой фотографией», — написала Возняцки на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию вы можете в «инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Каролина Возняцки Фото
Новости. Теннис
27 июня 2017, вторник
18:51 Тим проиграл 222-й ракетке мира Раманатану во втором круге турнира в Анталье
18:44 Багдатис одолел Берлока во втором круге турнира в Анталье
18:22 Возняцки снялась обнажённой для американского спортивного журнала
17:56 Джокович: готов помочь Беккеру, признанному банкротом
17:12 Клижан снялся по ходу матча с Илханом на турнире в Анталье
16:01 Беременная Серена Уильямс снялась для обложки Vanity Fair в откровенном виде
15:37 Сеппи вышел во второй круг турнира в Анталье, где сыграет с Типсаревичем
15:11 Тарпищев: Мальдини в теннисе – просто имиджевый пиар
15:08 Тарпищев: Кузнецова — неординарный человек, желаю ей спортивного долголетия
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Сепеде-Ройг — Веснина в Истбурне
14:47 Потапова победила Циг на старте квалификации Уимблдона
14:37 Куличкова обыграла Говорцову в первом раунде квалификации Уимблдона
14:33 Маррей отказался от выставочного матча с Пуи из-за боли в бедре
14:11 Кудерметова взяла всего три гейма в матче с Анн в квалификации Уимблдона
13:21 Норри: большей радости после первой победы на турнире ATP нельзя и представить
12:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Куэрри в Истбурне
11:59 Марах одержал 300-ю в карьере победу в парном разряде
11:44 Джокович: Истбурн — новое место для меня, я ощущаю дополнительную мотивацию
11:04 Мугуруса: до Уимблдона-2015 я вообще не думала, что могу играть на траве
10:59 Стивенс: никаких ожиданий от первых турниров после возвращения у меня нет
10:28 Остапенко: хочу провести как можно больше матчей для подготовки к Уимблдону
10:04 Квитова: в этом году фаворитом на Уимблдоне я не буду
10:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Бартель — Кузнецова в Истбурне
09:59 Уотсон: я знала, что легко в матче с Цибулковой мне не будет. Так и получилось
09:24 Халеп: перед сном я всё ещё думаю о финале «Ролан Гаррос»
09:15 С. Уильямс: Джон, не упоминайте меня в заявлениях, которые не основаны на фактах
09:09 Кар. Плишкова: если у меня были шансы на грунте, то и на траве будут
00:47 Азаренко: поедание первой аккредитации для Лео интереснее, чем тренировка мамы
26 июня 2017, понедельник
23:52 Джокович продолжит сотрудничество с Агасси на Уимблдоне
23:18 Десять россиянок стартуют в квалификации Уимблдона
21:26 Дэвис обыграла Кучову и сразится с Радваньской на турнире в Истбурне
21:14 Себальос проиграл 236-й ракетке мира на старте турнира в Истбурне
21:04 Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Истбурне, обыграв Мертенс
20:52 Остапенко и Арруабаррена вышли в третий круг турнира в Истбурне
20:35 Габашвили вышел во второй раунд квалификации Уимблдона
20:10 Берлок не пустил Троицки во 2-й круг в Анталье, Сафват отыграл 5 матчболов
19:50 Рублёв победил Домингеша на старте квалификации Уимблдона
19:19 Хасе вышел во 2-й круг турнира в Истбурне, обыграв Маю
19:04 Уотсон не пустила Цибулкову в третий круг турнира в Истбурне
18:35 Пэн Шуай и Чжан Шуай вышли во второй круг турнира в Истбурне
17:17 Андерсон стартовал на турнире в Истбурне с победы над Беллуччи
17:10 Багдатис разгромил Басилашвили в первом круге турнира в Анталье
16:55 Каролина Плишкова обыграла Риске во втором круге турнира в Истбурне
16:46 Макарова и Веснина разгромили Юрак и Родионову на старте турнира в Истбурне
16:40 Д. Макинрой: в мужском туре Серена занимала бы где-то 700-е место
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
Архив →
© championat.com, 2000–2017