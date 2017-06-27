Багдатис одолел Берлока во втором круге турнира в Анталье

Киприот Маркос Багдатис во втором круге турнира в Анталье переиграл аргентинца Карлоса Берлока со счётом 6:4, 3:6, 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. 32-летний уроженец Лимассола, занимающий 79-е место в рейтинге АТР, сделал по 7 эйсов и двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 11 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Багдатис сыграет с индийцем Рамкумаром Раманатаном (Q), одолевшим австрийца Доминика Тима (1). Поединок за право сыграть в полуфинале состоится 29 июня.