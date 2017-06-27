Маннарино пробился в четвертьфинал турнира в Анталье

28-летний француз Адриан Маннарино, занимающий в мировом рейтинге 62-ю позицию, стал участником четвертьфинала на турнире, который проходит в Анталье.



В матче второго круга Адриан нанёс поражение 26-летнему египтянину Мохамеду Сафвату со счётом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 35 минут, и за это время Маннарино трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, а также взял 2 подачи соперника. Сафват сделал 7 эйсов, четырежды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



В четвертьфинале француз сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.