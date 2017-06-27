Все матчи вторника на турнирах в Истбурне перенесены на 28 июня из-за дождя

Все матчи игрового дня мужского и женского турниров в Истбурне, запланированные на вторник, 27 июня, перенесены на среду из-за дождя. Ни один поединок не был доигран.

Россиянка Светлана Кузнецова (7) провела всего три гейма в своём стартовом матче с немкой Моной Бартель (Q). Встреча была прервана при счёте 2:1 в пользу представительницы Германии.

Россиянин Даниил Медведев не успел выйти на корт в рамках матча первого круга мужского турнира в Истбурне с американцем Сэмом Куэрри (5). Встреча, как и все остальные матчи дня, состоится в среду, 28 июня.