Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе с поражения

Знаменитый итальянский футболист Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе. 49-летняя легенда «Милана» в первом круге парного разряда турнира серии «челленджер» в Милане с призовым фондом 43 тыс. евро и его соотечественник Стефано Ландонио, получившие «уайлд-кард» от организаторов, уступили поляку Томашу Беднареку и голландцу Давиду Пелу со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность встречи составила всего 42 минуты.

Мальдини в составе «Милана» стал семикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии, пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, а вместе со сборной Италии стал серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы.