Раманатан: надеюсь, после победы над Тимом продолжу в том же духе

Индиец Рамкумар Раманатан поделился впечатлениями от победы над австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:3, 6:2 во втором круге турнира в Анталье.

«Я отдал всего себя и очень хорошо подавал. На траве разницу часто могут сделать два-три розыгрыша. Это прекрасный старт моей карьеры, но это только старт. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе.

Начало года сложилось для меня тяжело, потому что я не попал в квалификацию Australian Open и был вынужден вернуться домой и несколько недель тренироваться. Думаю, это помогло мне. Серия челленджеров в США сделала меня сильнее", — приводит слова 222-й ракетки мира официальный сайт АТР.