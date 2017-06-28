Клейстерс будет тренировать Викмайер на Уимблдоне

Экс-первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс будет тренировать свою соотечественницу Янину Викмайер, занимающую 95-е место в рейтинге WТА, во время Уимблдона-2017. 27-летняя уроженка Лира прекратила сотрудничество с наставником Николасом Бёком.

«Хочу поблагодарить Николаса за работу, но последние результаты показали, что необходимо внести изменения. На Уимблдоне со мной будет работать Ким, а потом мы пообщаемся с моей командой и построим дальнейшие планы», — написала Викмайер на своей странице в сети «Фейсбук».