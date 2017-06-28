Конта: до 18-19 лет у меня был детский подход к теннису

Британка Йоханна Конта рассказала, как менялось её отношение к теннису, и призналась, что по ходу матчей очень переживает.

«Когда я была моложе, теннис у меня ассоциировался с историческими моментами, эпическими сражениями. Я хотела стать их участницей, хотела побеждать и завоёвывать трофеи. Это меня вдохновляло. До 18-19 лет у меня был такой же детский подход к игре, я не думала о том, что теннисом зарабатываю на жизнь.

Конечно, я нервничаю, когда подаю на матч или на титул. Также не забывайте, что нас окружают тысячи людей. Нервной энергии очень много. Ты чувствуешь не только свои нервы, но и то, как за тобой с нетерпением следят другие.

Если я когда-нибудь буду подавать на титул на турнире «Большого шлема», то уверена, что буду сильно переживать. У меня вспотеют ладони. Тогда я вам расскажу, какое это ощущение», — цитирует Конту The Guardian.