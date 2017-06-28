В 12:30 по московскому времени будет возобновлён матч второго круга турнира в Истбурне между представительницей Германии Моной Бартель (Q) и россиянкой Светланой Кузнецовой (7). Накануне встреча была остановлена из-за дождя при счёте 2:1 в первом сете в пользу немки.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Бартель — Кузнецова в Истбурне.



Победительница этого матча за выход в четвертьфинал турнира поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович (9), либо с представительницей Китая Чжан Шуай.