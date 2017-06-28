Остапенко: вдохновила ли я других игроков? Пожалуй, да

Чемпионка «Ролан Гаррос — 2017» представительница Латвии Елена Остапенко предположила, что её успех в Париже вдохновит других теннисисток на продолжение упорной работы для достижения своих целей.

«Вдохновила ли я других игроков? Пожалуй, да. Я стартовала на турнире «Большого шлема» в 19 лет, по ходу турнира мне исполнилось 20. Думаю, некоторые игроки вдохновились тем, что мне удалось сделать. Теперь они будут работать ещё усерднее, чтобы достигать своих целей. Я получила несколько сообщений от теннисисток. Это было очень приятно», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.