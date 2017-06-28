Альтмайер: я одержал самую большую победу в своей карьере

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер поделился эмоциями после победы над представителем Доминиканской Республики Виктором Эстрелья-Бургосом в первом круге турнира в Анталье со счётом 7:5, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5). Для 18-летнего немца это первая победа в матче турнира ATP в карьере.

«Это самая большая победа в моей карьере. Я не могу описать свои чувства. Мне пришлось собраться после того, как я упустил матчбол, но я хотел продолжать бороться. Я получил удовольствие от этого матча», — приводит слова Альтмайера официальный сайт тура.