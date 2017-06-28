А. Зверев: больше такого игрока, как Федерер, не будет

Немец Александр Зверев, проигравший швейцарцу Роджеру Федереру в финальном матче турнира в Галле со счётом 1:6, 3:6, отметил человеческие и игровые качества 18-кратного победителя турниров «Большого шлема».

“Роджер всегда ко всем относится с уважением. Он постоянно старается помочь. Я прислушиваюсь к его предложениям. Он помогал мне в начале моей карьеры. Думаю, такое было и с другими молодыми игроками.

Его игра — это настоящее сумасшествие. Больше такого игрока не будет», — приводит слова Зверева Tennis World USA.