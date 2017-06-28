Женева может принять финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации в 2018-2020 годах

Совет директоров Международной федерации тенниса избрал Женеву (Швейцария) в качестве приоритетного варианта для проведения финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации с 2018 по 2020 год, сообщает официальный сайт ITF. Окончательное решение будет принято на генеральной ассамблее федерации во Вьетнаме в августе 2017 года.

Согласно проекту финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации будут проходить в рамках одного комбинированного итогового мероприятия на хардовых кортах Palexpo. Арена вмещает 18 000 зрителей.

Конкурентами Женевы назывались Копенгаген (Дания), Майами (США), Стамбул (Турция), Турин (Италия) и Ухань (Китай).