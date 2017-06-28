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Хачанов, Кузнецова, Веснина, Павлюченкова, Касаткина попали в посев на Уимблдоне

28 июня 2017, среда. 13:27. Теннис

Организаторы Уимблдона опубликовали списки сеяных в мужском и женском одиночном разрядах на турнир, который пройдёт с 3 по 16 июля. Первым сеяным у мужчин будет британец Энди Маррей, у женщин — немка Анжелика Кербер. В посев попали пять представителей России: Карен Хачанов (31), Светлана Кузнецова (7), Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (16), Дарья Касаткина (29).

Уимблдон. Список сеяных. Мужчины
1. Энди Маррей (Великобритания).
2. Новак Джокович (Сербия).
3. Роджер Федерер (Швейцария).
4. Рафаэль Надаль (Испания).
5. Стэн Вавринка (Швейцария).
6. Милош Раонич (Канада).
7. Марин Чилич (Хорватия).
8. Доминик Тим (Австрия).
9. Кей Нисикори (Япония).
10. Александр Зверев (Германия)…
31. Карен Хачанов (Россия).

Женщины
1. Анжелика Кербер (Германия).
2. Симона Халеп (Румыния).
3. Каролина Плишкова (Чехия).
4. Элина Свитолина (Украина).
5. Каролина Возняцки (Дания).
6. Йоханна Конта (Великобритания).
7. Светлана Кузнецова (Россия).
8. Доминика Цибулкова (Словакия).
9. Агнешка Радваньска (Польша).
10. Винус Уильямс (США).

15. Елена Веснина (Россия).
16. Анастасия Павлюченкова (Россия).
29. Дарья Касаткина (Россия).

Источник: Официальный сайт Уимблдона Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер Дарья Касаткина Елена Веснина Карен Хачанов Энди Маррей Уимблдон
Новости. Теннис
28 июня 2017, среда
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