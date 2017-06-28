Комардина взяла всего один гейм в матче с Мухаммад в квалификации Уимблдона

Россиянка Анастасия Комардина не смогла пробиться во второй раунд квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде. На старте отборочного турнира она взяла всего один гейм в матче с представительницей США Айшей Мухаммад (17) — 0:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Анастасия совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в финал квалификации Мухаммад поспорит с победительницей матча Мию Като (Япония) — Аманден Эсс (Франция).