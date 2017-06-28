Кудрявцева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона

Россиянка Алла Кудрявцева пробилась во второй раунд квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде. На старте отборочного турнира она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Алла дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал квалификации Кудрявцева поспорит с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Франсуаза Абанда (Канада).