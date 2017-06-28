Джокович стартовал на турнире в Истбурне с победы над Поспишилом

Сербский теннисист Новак Джокович (1) вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, в двух сетах обыграв представителя Канады Вашека Поспишила (Q) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Вашека 10 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Истбурне уроженец Белграда поспорит с победителем матча Дональд Янг (США) — Джаред Доналдсон (США).