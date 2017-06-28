Халеп одолела Дуань Инъин и сыграет с Пиронковой на турнире в Истбурне

Румынка Симона Халеп (2) пробилась в третий круг турнира в Истбурне, одолев представительницу Китая Дуань Инъин (Q) со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Уроженка Констанцы 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету китаянки 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой (LL), которая победила румынку Монику Никулеску со счётом 6:0, 6:4.