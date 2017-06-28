Куэвас снялся с Уимблдона из-за травмы колена

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас снялся с третьего турнира «Большого шлема» 2017 года — Уимблдона — из-за травмы колена. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Бен Ротенберг. 31-летний уроженец Конкордии, занимающий 24-ю строчку в рейтинге ATP, за свою карьеру выиграл 6 турниров ATP в одиночном разряде.

«Пабло Куэвас не сыграет на Уимблдоне из-за травмы правого колена. Это означает, что в мужской сетке будет как минимум один «лаки-лузер», — написал Ротенберг.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 3 по 16 июля.