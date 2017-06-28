Кузнецова одержала волевую победу над Бартель на турнире в Истбурне

Россиянка Светлана Кузнецова (7) пробилась в третий круг турнира в Истбурне, одолев представительницу Германии Мону Бартель (Q) со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Уроженка Санкт-Петербурга дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Моны 13 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Бартель — Кузнецова в Истбурне.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович (9), либо с представительницей Китая Чжан Шуай.