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Кузнецова одержала волевую победу над Бартель на турнире в Истбурне

28 июня 2017, среда. 15:56. Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова (7) пробилась в третий круг турнира в Истбурне, одолев представительницу Германии Мону Бартель (Q) со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Уроженка Санкт-Петербурга дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Моны 13 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Бартель — Кузнецова в Истбурне.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович (9), либо с представительницей Китая Чжан Шуай.

Истбурн (ж) 2017. 2-й круг
28 июня 2017 года, среда. 14:00 МСК
Мона
Бартель
Светлана
Кузнецова
6:4 5:7 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мона Бартель Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
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