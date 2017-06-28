Веснина вышла в третий круг турнира в Истбурне, победив Сепеде-Ройг

Российская теннисистка Елена Веснина (12) вышла в третий круг турнира в Истбурне, обыграв представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Ройг (LL) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Елена трижды подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Сепеде-Ройг — Веснина в Истбурне.

За выход в четвертьфинал Веснина поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки (6), либо с представительницей Японии Наоми Осакой.