Кербер одолела Кр. Плишкову, Младенович победила Чжан Шуай на турнире в Истбурне

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (1) с трудом пробилась в третий круг турнира в Истбурне, одолев представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 4:6, 6:1, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Кристины 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Кербер поспорит с представительницей Испании Ларой Арруабарреной (Q).

В другом матче второго круга француженка Кристина Младенович (9) победила китаянку Чжан Шуай — 6:0, 6:4.