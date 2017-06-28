Джокович: я одержал уверенную победу и рад этому

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Истбурне над представителем Канады Вашеком Поспишилом со счётом 6:4, 6:3.

«Я очень рад, что приехал в Истбурн. Я провёл здесь два отличных дня тренировок с прекрасными теннисистами с другим стилем игры. Вчера мы начали матч, и было не очень приятно видеть, как весь день идёт дождь.

Но сегодня мы провели почти полный матч, и я этому рад. Я отлично себя чувствовал на корте, учитывая, что это была моя первая игра на траве в сезоне. Мне противостоял соперник, игра которого прекрасно подходит для этого покрытия. Он здорово подаёт, выходит к сетке и действует разнообразно. Я одержал уверенную победу и рад этому», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.