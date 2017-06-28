Альтмайер вышел в четвертьфинал турнира в Анталье, обыграв Илхана

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер, выступающий на турнире в Анталье в качестве «лаки лузера», вышел в четвертьфинал, в трёх сетах обыграв Марселя Илхана из Турции, получившего «уайлд кард» от организаторов, со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 28 минут. Альтмайер 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Илхана три эйса, три ошибки на подаче и четыре брейка. Теннисисты, занимающие места в третьей сотне мирового рейтинга, впервые встречались друг с другом.