Возняцки сыграет с Весниной за выход в четвертьфинал турнира в Истбурне

Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов турнира в Истбурне шестой номер посева, вышла в третий круг, в двух сетах обыграв японку Наоми Осаку со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 39 минут. Возняцки восемь раз подала навылет и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Осаки семь эйсов и один брейк. Соперницы не совершили за матч ни одной двойной ошибки. В личном противостоянии теннисисток Возняцки вышла веред – 2-0.

За выход в четвертьфинал Возняцки сыграет с россиянкой Еленой Весниной.