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Возняцки сыграет с Весниной за выход в четвертьфинал турнира в Истбурне

28 июня 2017, среда. 18:47. Теннис

Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов турнира в Истбурне шестой номер посева, вышла в третий круг, в двух сетах обыграв японку Наоми Осаку со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 39 минут. Возняцки восемь раз подала навылет и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Осаки семь эйсов и один брейк. Соперницы не совершили за матч ни одной двойной ошибки. В личном противостоянии теннисисток Возняцки вышла веред – 2-0.

За выход в четвертьфинал Возняцки сыграет с россиянкой Еленой Весниной.

Истбурн (ж) 2017. 2-й круг
28 июня 2017 года, среда. 16:50 МСК
Каролина
Возняцки
Наоми
Осака
6:2 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Каролина Возняцки
Новости. Теннис
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