Кравчук завершил участие в квалификации Уимблдона, уступив Джарри

Российский теннисист Константин Кравчук (16) завершил борьбу в квалификационном турнире Уимблдона, во втором раунде в трёх сетах уступив Николасу Джарри из Чили со счётом 5:7, 6:4, 9:11. Матч продолжался 2 часа 30 минут. 32-летний Кравчук, расположившийся на 125-й строчке рейтинга АТР, 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету 21-летнего уроженца Сантьяго Джарри, занимающего 182-е место в мировой классификации, 9 эйсов и 3 брейка.

Отметим, что в концовке матча на матчболе судья на вышке поправил линейного арбитра не в пользу Константина.

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