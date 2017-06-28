Дождь досрочно завершил матчи игрового дня на турнире в Истбурне

Дождь досрочно завершил матчи очередного игрового дня на турнире в Истбурне, сообщает официальный «Твиттер» соревнований.

В женском турнире матчи третьего круга должны были провести три россиянки. Светлане Кузнецовой (7) предстояло сыграть с француженкой Кристиной Младенович (9), Елене Весниной (12) – с датчанкой Каролиной Возняцки (6), а Анастасии Павлюченковой (14) – с британкой Хитер Уотсон (WC).

В мужском турнире дождь прервал встречу второго круга между россиянином Даниилом Медведевым и голландцем Робином Хасе при счёте 4:3 в пользу теннисиста из Нидерландов.