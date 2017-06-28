Кравчук: я потерял всякое уважение к арбитрам

Российский теннисист Константин Кравчук (16), завершивший борьбу в квалификационном турнире Уимблдона во втором раунде, прокомментировал решение судьи на вышке в концовке встречи с чилийцем Николасом Джарри. При счёте 10:9 в третьем сете в пользу Джари судья на вышке изменил решение линейного арбитра не в пользу россиянина, тем самым присудив победу чилийцу.

«С этого момента я потерял всякое уважение, которое испытывал к людям, которые называют себя судьями. 9:10, матчбол – и арбитр меняет решение с дальнего от него угла задней и боковой линий», — написал Кравчук на своей странице в «Твиттере».

Видео доступно в «Твиттере».