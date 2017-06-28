Свитолина награждена орденом «За заслуги» III степени

Первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, по случаю Дня конституции Украины указом президента страны Петра Порошенко награждена орденом «За заслуги» III степени.
«За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю наградить орденом «За заслуги» III степени члена национальной женской сборной Украины по теннису Свитолину Элину Михайловну», — цитирует текст указа теннисный портал Украины.