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Альтмайер: я очень счастлив впервые выйти в четвертьфинал турнира АТР

29 июня 2017, четверг. 00:46. Теннис

18-летний немецкий теннисист Даниэль Альтмайер, выступающий на турнире в Анталье в качестве лаки-лузера, вышел в первый в своей карьере четвертьфинал турнира АТР, обыграв хозяина корта Марселя Илхана из Турции, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

«Очень трудно описать мои чувства сейчас. Я не попадал на этот турнир, но получил шанс сыграть в основной сетке. Я просто очень счастлив сейчас. И то, что я дошел до четвертьфинала на траве, в Анталье, делает это событие ещё более особенным», — приводит слова Альтмайера пресс-служба ATP.

Альтмайер вышел в четвертьфинал турнира в Анталье, обыграв Илхана
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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