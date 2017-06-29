Макинрой о словах в адрес С. Уильямс: незачем сравнивать яблоки с апельсинами

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал свои скандальные слова в адрес соотечественницы Серены Уильямс. Ранее Макинрой предположил, что Уильямс занимала бы примерно 700-е место в мужском туре.

«Я не раскрыл какой-то страшный секрет, сказав, что между мужским и женским теннисом есть разница. Я всего лишь пытался сказать, что Серена великая, легенда американского тенниса. Считаю, что бессмысленно сравнивать Серену с мужчинами, и поэтому я очень раздосадован, что об этом продолжают говорить.



Сейчас я понимаю, что лучше было бы ограничиться словами, что она великая, и незачем сравнивать яблоки с апельсинами», — приводит слова Макинроя USA Today.