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Д. Маррей: абсолютно уверена, что Конту на Уимблдоне ничего отвлекать не будет

29 июня 2017, четверг. 09:04. Теннис

Бывший капитан сборной Великобритании в Кубке Федерации Джуди Маррей оценила шансы своей соотечественницы Йоханны Конты на успешное выступление на Уимблдоне.

«Думаю, Конта — одна из тех теннисисток, у которых есть шанс успешно выступать на турнирах «Большого шлема». Она доказала это, выйдя в полуфинал Australian Open и войдя в топ-10. У неё очень хорошая подача, она рано принимает мяч с отскока и не боится выходить к сетке.

Но слишком опасно заглядывать далеко вперёд в сетке — первый матч самый важный. Будучи британкой на Уимблдоне, ты ощущаешь гораздо больше внимания со стороны СМИ и болельщиков. Это может отвлекать. Важно сохранять концентрацию, спокойствие и просто делать то, что обычно, чтобы побеждать.

Я много раз видела, как британские игроки отвлекались на внимание со стороны, оно требует их времени, и они забывают, ради чего приехали сюда, — чтобы подготовиться к турниру как можно лучше.

Но Йоханна — одна из самых профессиональных и трудолюбивых теннисисток, которых я видела. Я абсолютно уверена, что её ничего отвлекать не будет.

В нынешнем женском туре ни одна теннисистка не выделяется, и это прекрасная возможность для всех стать первыми. Обычно на траве успешнее выглядят игроки с мощными подачами, те, которые готовы выходить к сетке. В мире вообще не так много травяных кортов, поэтому на Уимблдона многим топ-игрокам некомфортно. И вероятность сенсаций возрастает», — цитирует Маррей официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Йоханна Конта Уимблдон
Новости. Теннис
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