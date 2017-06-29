Эверт: Квитова из участниц Уимблдона-2017 лучше всех играет на траве

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт назвала главных претенденток на победу на Уимблдоне, матчи основной сетки которого стартуют 3 июля.

«Для Петры Квитовой победа в Бирмингеме была чем-то потрясающим. Для меня она лучшая теннисистка тура по игре на траве, которая выступит на Уимблдоне. Учитывая, что на турнире будет не так много специалистов по игре на таком покрытии, если вообще кто-то ещё будет, то на Квитову стоит обратить особое внимание.

Она пережила очень страшный момент и стала ценить игру ещё больше. Она сейчас более расслабленна. Это видно по её пресс-конференциям, по тому, как она говорит. Она просто рада находиться там. Это освобождает её и позволяет демонстрировать свой лучший теннис.

К счастью для неё, она возвращается на своё любимое покрытие, на котором выиграла два турнира «Большого шлема». Сейчас всё для неё выглядит отлично.

Если у Остапенко было достаточно мощи, чтобы победить на красном грунте, то она может сделать это и на траве. Раньше на «Ролан Гаррос» могли побеждать теннисистки, которые контратаковали, но в последние годы титул завоёвывают те, кто действуют мощно на самом медленном покрытии.

Может, поражение в финале в Париже даст понять Симоне Халеп, что для победы нельзя играть пассивно. Она должна агрессивнее действовать в важные моменты, чтобы выигрывать матчи. Надеюсь, это стало большим уроком для неё. Она упустила победу в финале, потому что было недостаточно агрессивной. Может, у неё будет второй шанс, возвращение. Она выполняет прекрасные удары. У неё мощная первая подача и она уверена в себе. Она одна из редких контратакующих теннисисток, у которых есть шанс на победу», — цитирует Эверт ESPN.