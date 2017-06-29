Кербер: думаю, мы с Кристиной провели хороший матч

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Истбурне над чешкой Кристиной Плишковой со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

«Приятно было одержать победу, учитывая, что первые раунды всегда получаются непростыми. Думаю, мы обе провели хороший матч. Соперница отлично подавала, а я была сосредоточена на приёме. В концовке я просто боролась за каждое очко и действовала активно, когда была такая возможность. Я очень рада, что прошла дальше.

Приятно вновь находиться в Истбурне. Я дважды играла в финале здесь. Сейчас здесь идёт дождь, но приятно видеть, как все поддерживают нас на этой неделе», — цитирует Кербер официальный сайт тура.