Вандевеге: я всегда верила, что могу выиграть ТБШ и стать первой ракеткой мира

Американка Коко Вандевеге призналась, что верит в свою будущую победу на турнире «Большого шлема» и в то, что однажды она станет первой ракеткой мира.

«Я всегда верила, что могу выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. Я начала мечтать об этом, когда впервые стала играть в теннис. Здорово, что сейчас со мной работает тренер Пэт Кэш, который также верит в меня и хочет помочь мне добиться этих целей.

Победа Остапенко на «Ролан Гаррос» не изменила мой настрой на завоевание титула. Я всегда думала, что могу сделать это», — цитирует Вандевеге официальный сайт тура.