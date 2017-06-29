В 14:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Истбурне, в котором сыграют представительница Дании Каролина Возняцки (6) и россиянка Елена Веснина (12). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 6-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Веснина в Истбурне.

Победительница этого матча за выход в полуфинал поспорит либо с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой (LL), либо с румынкой Симоной Халеп (2).