Джокович: приятно, что я не буду одним из главных фаворитов Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший во втором круге турнира в Истбурне представителя Канады Вашека Поспишила со счётом 6:4, 6:3, рассказал об особенностях этих соревнований и своём настрое в преддверии Уимблдона.

«Я приехал в Истбурн, потому что хотел получить игровую практику и опыт в психологическим, физическом и тактическом смысле. Травяное покрытие отличается от других, поэтому я хотел бы провести на корте как можно больше времени.

Движение на этих кортах не такое, как на грунте или харде. Нужно двигаться мягко, аккуратно, но при этом очень быстро. Я стараюсь получить как можно больше опыта игровых ситуаций. Я слышу, как судья объявляет счёт: «30:30», «4:4». Мне нужны подобные напряжённые моменты.

В хорошем смысле это довольно неформальный турнир. Здесь ты можешь просто гулять и общаться с людьми. Конечно, люди сами подходят к тебе, но они уважают тебя. Они видят, что ты идёшь на корт с конкретной целью, чтобы посмотреть матч или для чего-то другого. Люди дают мне необходимую свободу здесь и время, пока я провожу наблюдения. Это очень приятно. Такого опыта у меня ещё не было. Обычно я, как и большинство других топ-игроков, находимся в раздевалке или других местах, предназначенных исключительно для теннисистов. Приятно наконец быть на улице, гулять. Это приятная перемена.

Приятно, что я не буду одним из главных фаворитов Уимблдона. Мне повезло добиваться успеха в последние 8-9 лет и быть одним из главных претендентов на победу почти на большинстве соревнований. Нынешняя ситуация даёт мне свободу и немного снимает напряжение. Но оно всё равно остаётся, это часть меня, часть того, что я делаю. Мои достижения добавляют ожидания у людей на мой счёт.

Я же стараюсь сам снизить ожидания от себя. Но я хочу добиваться как можно большего на этом этапе жизни и карьеры. Я сосредоточен на том, что будет дальше. Это не значит, что я больше не хочу выигрывать трофеи. Конечно, это не так. Ради побед я и продолжаю играть в профессиональный теннис. Но мне нужно немного притормозить и постараться по-другому оценить ситуацию, чтобы выйти на желаемый уровень», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.