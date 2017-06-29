Победы Халеп, Кербер и Конты — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Истбурне

Румынская теннисистка Симона Халеп (2) пробилась в третий круг турнира в Истбурне, одолев представительницу Китая Дуань Инъин (Q) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

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Немка Анжелика Кербер (1) одолела представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

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Британка Йоханна Конта (5) взяла верх над румынкой Сораной Кырстей (LL) со счётом 6:2, 6:2.

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