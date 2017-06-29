Багдатис стал первым полуфиналистом турнира в Анталье

Киприот Маркос Багдатис вышел в полуфинал турнира в Анталье, в трёх партиях одолев представителя Индии Рамкумара Раманатана (Q) со счётом 6:7 (0:7), 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты. Уроженец Лимассола 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Раманатана 10 эйсов, 11 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Анталье Багдатис поспорит с победителем противостояния Юити Сугита (Япония) — Даниэль Альтмайер (Германия, LL).