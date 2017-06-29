В 15:00 по московскому времени начнётся поединок третьего круга турнира в Истбурне, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (14) и представительница Великобритании Хитер Уотсон (WC). Ранее соперницы не встречались. В рейтинге WTA 25-летняя уроженка Самары располагается на 17-й строчке, Хитер — на 126-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Уотсон в Истбурне.

За свою карьеру Павлюченкова выиграла 10 турниров WTA, Уотсон — 3.