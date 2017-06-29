Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне

Французский теннисист Гаэль Монфис (2) вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, в двух сетах обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри (WC) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Уроженец Парижа 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Кэмерона 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Монфис поспорит с победителем противостояния Миша Зверев (Германия, 6) — Бернард Томич (Австралия).