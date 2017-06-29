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Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне

29 июня 2017, четверг. 13:29. Теннис

Французский теннисист Гаэль Монфис (2) вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, в двух сетах обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри (WC) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Уроженец Парижа 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Кэмерона 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Монфис поспорит с победителем противостояния Миша Зверев (Германия, 6) — Бернард Томич (Австралия).

Истбурн (м) 2017. 2-й круг
29 июня 2017 года, четверг. 12:55 МСК
Кэмерон
Норри
Гаэль
Монфис
3:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Гаэль Монфис
Новости. Теннис
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