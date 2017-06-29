В 16:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Истбурне, в котором сыграют представитель США Стив Джонсон (4) и россиянин Даниил Медведев. Ранее соперники не встречались



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Джонсон — Медведев в Истбурне

Победитель этого противостояния за выход в финал соревнований в Истбурне поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с представителем США Дональдом Янгом. Турнир завершится 1 июля.