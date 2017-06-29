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Джокович обыграл Янга и вышел в полуфинал турнира в Истбурне

29 июня 2017, четверг. 15:26. Теннис

Сербский теннисист Новак Джокович (1) вышел в полуфинал турнира в Истбурне, в двух сетах обыграв представителя США Дональда Янга со счётом 6:2, 7:6 (11:9). Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Бывшая первая ракетка мира 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Истбурне уроженец Белграда поспорит с победителем матча Стив Джонсон (США, 4) — Даниил Медведев (Россия).

Истбурн (м) 2017. 1/4 финала
29 июня 2017 года, четверг. 13:40 МСК
Новак
Джокович
Дональд
Янг
6:2 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Дональд Янг Новак Джокович
Новости. Теннис
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