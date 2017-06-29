Джокович обыграл Янга и вышел в полуфинал турнира в Истбурне

Сербский теннисист Новак Джокович (1) вышел в полуфинал турнира в Истбурне, в двух сетах обыграв представителя США Дональда Янга со счётом 6:2, 7:6 (11:9). Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Бывшая первая ракетка мира 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Истбурне уроженец Белграда поспорит с победителем матча Стив Джонсон (США, 4) — Даниил Медведев (Россия).