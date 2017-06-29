Макарова и Веснина снялись с турнира в Истбурне в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина (1) снялись с турнира в Истбурне в парном разряде. В четвертьфинале соревнований они должны были сыграть с представительницами Австралии Эшли Барти и Кейси Деллакуа.

За выход в финал соревнований австралийский дуэт поспорит либо с парой Елена Остапенко (Латвия) / Катарина Среботник (Словения, Q), либо с победительницами встречи Тимя Бабош (Венгрия) / Андреа Главачкова (Чехия, 3) — Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Моника Никулеску (Румыния).