Маррей отказался от второго выставочного матча подряд из-за боли в бедре

Первая ракетка мира британец Энди Маррей из-за боли в бедре принял решение отказаться от участия в выставочном матче, который должен был состояться в Hurlingham Club 30 июня, сообщает Sky Sports.

Ранее уроженец Данблейна должен был сыграть с представителем Франции Люкой Пуи, но также отказался от игры. При этом представитель Маррея настаивал, что это является лишь мерой предосторожности и Энди может сыграть в выставочном матче 30 июня.



Уроженец Данблейна является действующим победителем Уимблдона. Матчи основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2017 года стартуют 3 июля.