Стрыцова победила Дэвис на пути в четвертьфинал турнира в Истбурне

Чешка Барбора Стрыцова в третьем круге турнира в Истбурне оказалась сильнее американки Лорен Дэвис (LL). Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. 31-летняя уроженка Пльзеня, занимающая 23-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, сделала столько же двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Лорен исполнила 1 эйс при 3 двойных.

За выход в полуфинал Стрыцова поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) (14) — Хитер Уотсон (Великобритания) (WC).