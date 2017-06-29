Павлюченкова проиграла Уотсон в третьем круге соревнований в Истбурне

Россиянка Анастасия Павлюченкова (14) в третьем круге турнира в Истбурне уступила местной обладательнице «уайлд-кард» британке Хитер Уотсон со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. 25-летняя уроженка Самары, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 1 брейк-пойнт из 3 и проиграла 3 гейма на своей подаче.

За выход в полуфинал Уотсон поспорит с чешкой Барборой Стрыцовой.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Уотсон в Истбурне