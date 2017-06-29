Медведев победил Джонсона и сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Истбурне

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Истбурне переиграл американца Стива Джонсона (4) со счётом 6:3, 2:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. 21-летний москвич, занимающий 52-е место в рейтинге АТР, сделал 5 эйсов, 3 двойные ошибки, 3 брейка и проиграл 2 гейма на своей подаче. Стив исполнил 4 эйса при 1 двойной.

За выход в финал Медведев поспорит с сербом Новаком Джоковичем (1).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Джонсон